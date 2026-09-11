Cuatro adolescentes de 17 años fueron capturados cuando intentaban huir luego de haber interceptado, golpeado y robado sus pertenencias a dos transeúntes.

El hecho se registró la madrugada de ayer en la plaza Santa Isabel en Jauja. Las cámaras de seguridad de la municipalidad provincial, captaron el momento en que un grupo de adolescentes se aproxima sigilosamente hacia dos jóvenes y les piden que entreguen sus celulares y sus billeteras; sin embargo, al haber resistencia por parte de los agraviados, fueron arrojados al piso y atacados a punta de golpes y patadas.

Fueron los vecinos quienes alertados por los gritos, despertaron y salieron de sus viviendas para prestar ayuda a los agraviados, mientras que un patrullero con agentes de Serenazgo Jauja iniciaron una persecución logrando capturar a los menores: A.P.Q.C, A.A.L.T, A.D.B.S y G.F.T.E, a quienes se les encontró los celulares sustraídos.

Los menores acusados de robo agravado, han pasado a manos de la Fiscalía de Familia de la provincia de Jauja.