El albañil y padre de familia, Venancio Barrera Parco (56) fue hallado muerto en un riachuelo aplastado con piedras, en el distrito de Janjaillo, provincia de Jauja. Por la forma en la que fue encontrado la familia y Policía Nacional sospechan que se trataría de un asesinato.

El hallazgo se realizó este 20 de octubre, ocho días después de su desaparición, fue visto por última vez el pasado 13 de octubre en el distrito de Janjaillo, en la fiesta patronal del barrio Azapampa, desde entonces sus familiares perdieron toda clase de comunicación.

Dina Rivera, esposa del albañil, contó que ambos fueron a la fiesta patronal, se excedieron bebiendo y se separaron, dos días después su esposo no regresaba a casa e inició la búsqueda. “Estaba con su cara golpeada, no me dejaron acercarme. Yo quiero saber ¿Quién le hizo eso?, pido justicia”, dijo Dina, quien quedó viuda junto a sus siete hijos.