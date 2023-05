Una madre de familia natural de Tarma llegó a Jauja para recibir tratamiento en una clínica particular, y falleció en el establecimiento de salud. El caso ocurrió el pasado 30 de abril. En ese momento, las autoridades llegaron hasta el establecimiento ubicado alrededor de la plaza Santa Isabel para las investigaciones del caso. Hoy los familiares denuncian que hubo negligencia departe del personal médico.

Lidia Apunte Huamán llegó a Jauja junto a su esposo, Daniel Hinostroza Hilario, de visita familiar y de paso acudir a un centro médico para tratar el malestar en el rostro de su esposo y la enfermedad respiratoria que le aquejaba a ella.

Ambos ingresaron a la clínica particular, su esposo recibió atención sin ninguna complicación, sin embargo, a Lidia Apunte Huamán, cuando le aplicaron tres inyecciones empezó a sufrir problemas respiratorios.

“Mi esposa me trajo a esta clínica, el doctor Jaime me puso ampolla y a ella también, minutos después le faltó el aire y falleció”, declaró Daniel Hinostroza Hilario, esposo de la difunta.

TE PUEDE INTERESAR: Luego de intrusión de falsa escolar en colegio, identificarán a escolares con sistema biométrico y carnets

La hermana de la víctima Nancy Aponte Huamán, denuncia negligencia médica, “ella vino con síntomas de la tos, en la clínica le ha puesto tres ampollas. Cuando me dijeron que estaba mal yo pedí que la lleven al hospital, pero el doctor me dijo que ya era demasiado tarde y ella se quedó tirada en el suelo como un animal”

También relata que ellos no sabían como actuar ante el hecho ya que no conocen de temas legales y el doctor les propuso, “el doctor me dijo que dejemos todo acá que nos iba dar el cajón y transporte hasta Tarma y no hagamos tanto problema”, pero decidieron denunciar el hecho.

La familia pide apoyo de las autoridades para que se investigue la presunta negligencia médica, según la hermana la necropsia arrojó muerte por derrame cerebral y colapso de pulmones. También piden ayuda para los tres menores que deja la madre de familia ya que su padre es agricultor de bajos recursos económicos.