Ayer bajo la lluvia, decenas de padres de familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui alzaron su voz de protesta exigiendo mayor aclaración respecto a la joven que ingresó usando el buzo de la I.E. y habría permanecido por 4 horas. “Estanos exigiendo el atestado policial, queremos saber qué ha declarado la señorita y qué tenía entre sus pertenencias. Quizá era de trata de personas, venta de drogas, o quería robar. Tendría una denuncia por robo del 2018. Todavía no comprobamos si tiene familiar o no entre las alumnas”, señaló el presidente de la APAFA, Menguel Peter Matos.

Sistema biométrico

La directora del centro educativo, Ana Pantoja Marín, señaló que se está dando seguimiento al caso y solicitó a la PNP, el atestado policial. “La PNP me señaló que lo solicite por la vía regular. Son 4 folios el atestado y necesito saber qué dijo. De otro lado, conversando con los padres de familia, están de acuerdo con la implementación de un sistema biométrico para que los escolares tengan sus carnets y se identifiquen al ingresar al centro educativo, otro punto, que cada adulto que ingrese debe identificarse con DNI, si no tiene, no entra. Y mayor participación de los auxiliares, coordinadores y directivos para mayor seguridad, así como los padres en exteriores y cerca la perímetro”, manifestó.

Medidas para asegurar a escolares

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, aseveró que se tiene que implementar nuevos protocolos para el ingreso de alumnos y adultos a los centros educativos. “Vamos a acudir a las I.E. con el área de recursos humanos y asesoría legal para determinar si hay responsabilidad administrativa, no se puede permitir las situaciones que se están dando”, señaló. Agregó que, actualmente el problema es que los alumnos usan mascarillas y sombreros. “Creo que deberíamos restringir el uso, ya a nivel mundial se determinó que ya no hay emergencia sanitaria por la pandemia. Además, los auxiliares y autoridades educativas deben apoyar en el control, este trabajo no solo es del sector Educación, también de la PNP, Serenazgo, Salud, convocaremos a una reunión”, determinó.

También se refirió sobre el horario de ingreso de la directora: “Hay directores que tienen turno mañana y tarde, y tres días a la semana ingresan a primera hora, otras 2 a mediodía. Pero los subdirectores también tendrían que apoyar”, puntualizó el director de UGEL.