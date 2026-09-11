Una mujer perdió la vida y un hombre quedó gravemente herido tras un violento choque frontal entre un ómnibus de pasajeros y un automóvil registrado durante la madrugada de este jueves 11 de setiembre, en la Carretera Central, jurisdicción del distrito de Parco, provincia de Jauja.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, a la altura del kilómetro 61+350. Según la información preliminar, el ómnibus Scania de placa B8U-963, perteneciente a la empresa Expreso Antezana Hnos. S.A., se desplazaba de Lima hacia Acobamba, Huancavelica, cuando impactó contra un automóvil Daewoo LeMans de placa C2R-663, que circulaba en sentido contrario desde Huancayo hacia La Oroya.

Pasajera murió en el lugar

Producto de la fuerte colisión, Graciela Pérez Egoavil, de 66 años, quien viajaba como pasajera en el automóvil, falleció en el lugar. El médico de la concesionaria Deviandes, identificado como Ramos, confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El conductor del vehículo menor, César Rosendo Rojas Simeón, de 68 años, sufrió graves lesiones y fue diagnosticado preliminarmente con policontusiones y trauma abdominal cerrado. Tras recibir auxilio, fue trasladado al hospital Domingo Olavegoya de Jauja para recibir atención médica.

Investigan causas de la colisión

Los conductores de ambas unidades quedaron detenidos mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades.

Agentes de la Comisaría PNP de Jauja y personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) acudieron a la zona para realizar las primeras diligencias.

El fiscal José Bastidas Cajahuaringa, de la Fiscalía Penal Mixta Corporativa de Jauja, fue convocado para participar en las diligencias, entre ellas el levantamiento del cadáver y el peritaje técnico que permitirá esclarecer las circunstancias del accidente.