El distrito de Apata, en la provincia de Jauja, está de luto por el fallecimiento de Antonina Juana Oré Quinto (47), conocida como “Nina”, ocurrido este martes 10 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, en el Hospital Regional de EsSalud de Huancayo. La exautoridad murió a causa de una infección generalizada que, según sus familiares, se habría originado tras una complicación por una extracción dental.

Su estado de salud comenzó a deteriorarse el 15 de agosto, cuando participaba en la contienda electoral como candidata a la alcaldía de Apata por Renovación Popular. Debido a su condición, tuvo que limitar su presencia en debates y actividades proselitistas. Inicialmente fue atendida en la clínica Miranda y luego trasladada al hospital de EsSalud, donde permaneció bajo atención médica.

Oré Quinto fue primera regidora de la Municipalidad Distrital de Apata durante el periodo 2023-2026. También era bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú y trabajaba en la Municipalidad de Acobamba, Huancavelica.

Su partida deja a su esposo, Jhon Villar Espinoza, y a sus dos hijos, de 18 y 17 años. Familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar por la muerte de quien fue una figura política de su distrito.