El gobierno Central autorizó el desembolso al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un total de 9millones de soles para la construcción de módulos de vivienda; sin embargo, el representante del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Miguel Yamasaki, mencionó que antes de volver a reconstruir en los lugares del sismo, requieren un informe del Instituto Geofísico del Perú.

“Para iniciar la reconstrucción necesitamos el informe técnico del Instituto Geofísico del Perú, que nos diga que esta zona se puede o no reconstruir, ya que no podemos reconstruir sobre la falla geológica, donde inclusive continúan registrándose sismos, la reconstrucción tendría que ser en otro lugar”, mencionó Yamasaki

Reiteró que es poco probable que se pueda construir viviendas en el lugar donde la falla geológica está activa.

No obstante, indicó que también estaría la posibilidad de un reasentamiento poblacional en un espacio geográfico que cumpla con las características de seguridad para la construcción de viviendas. Aunque eso lo definirán cuando se conozcan los estudios técnicos del Ingemet, para determinar el lugar adecuado para la reubicación de las familias.

Reunión de acuerdos

Luego de los sismo registrados el 18 de julio y el 6 de agosto, ayer el jefe del Cenepred y el Gobierno Regional de Junín, sostuvieron una reunión con 20 alcaldes de los distritos afectados y el Gobierno Regional de Junín, para evaluar y ejecutar el reasentamiento y reconstrucción de las viviendas. Además visitaron las zonas afectadas por los sismos en Junín, para poder evaluar como se realizará el trabajo técnico estratégico a favor de la población.

En el recorrido, todavía se encuentra a la población que está en carpas o casuchas vetustas. Esta situación ya ha cobrado la vida de hasta dos personas adultas mayores que han fallecidos a causa de la neumonía por pernoctar en estos lugares, donde la temperatura desciendo por debajo de los cero grados en la madrugada. Además, que ya llega la época de lluvia que también los afecta.

El Gobernador Regional Junín, Zósimo Cárdenas, resaltó la decisión del Ejecutivo de aprobar el Decreto de Urgencia N.° 009-2026, que establece medidas extraordinarias para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 ocurrido en diversos distritos de las provincias de Chupaca y Huancayo.

El dispositivo legal dispone hasta S/88 millones 754 mil 400, recursos que serán destinados a la atención de las familias damnificadas. De este monto, S/63 millones 254 mil 400 corresponden al mejoramiento de viviendas rurales destruidas o declaradas inhabitables y S/25 millones 500 mil a la implementación de módulos temporales de vivienda mediante Obras por Impuestos.

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