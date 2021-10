El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, está en Huancayo para supervisar la jornada de consulta de revocatoria en el distrito de Huayucachi. Conversó con Correo sobre este tema, la reforma electoral que encamina el Congreso y por qué los miembros de mesa no cobran sus incentivos.

Su visita a Huancayo es a propósito de la revocatoria, ¿qué actividades cumplirá mañana?

Este es el segundo viaje de supervisión de la consulta popular de revocatoria que hacemos. Nosotros hemos hecho ya en Tacna, en Sama, que también tiene un número de lectores hábiles muy importante. Y queríamos estar en Huayucachi y Ñahuinpuquio, en Junín y Huancavelica. Para nosotros es muy importante en todo lugar la consulta, pero por número de electores, de poco más de 26 mil electores, aquí en Junín tenemos 7 883. Es el distrito que va a tener una mayor participación electoral el día de mañana y nosotros hemos venido para supervisar todas coordinaciones. Le pedimos a la ciudadanía que venga con su doble mascarilla y su lapicero

A comparación de otros años y de otros lugares, ¿las revocatorias se han incrementado o reducido?

Comparativamente podemos apreciar, con estas dos revocatorias, que el número de consultas populares de revocatoria se ha reducido de manera considerable. En esta oportunidad han sido sometidos a consulta alcaldes y regidores en 13 distritos del Perú. Esa cifra es bastante pequeña tomando en consideración las decenas que teníamos en otros años y esto se debe a reformas electorales que se realizaron.

La comisión del Congreso pretende quitarle las facultades de supervisar las elecciones primarias de los partidos a la ONPE. ¿Esto afecta su independencia?

Nosotros presentamos un conjunto de propuestas de reforma al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que a su vez las tramite en el Congreso de la República. Entre una de las cosas que planteamos fue dejar de forma precisa en la norma, la obligación de la ONPE para supervisar los fondos de campaña de los partidos y pre candidatos en las elecciones primarias. Hay posiciones que dicen que nosotros tenemos las competencias, hay posiciones que dicen que no, y nosotros creemos que sería importante que la comisión de Constitución pueda precisar estas competencias para que mañana más tarde no exista un candidato que pueda decir, yo no te entrego porque eso no dice textualmente en la ley. Nosotros tenemos un mandato constitucional de supervisar los fondos partidarios, entendemos que la comisión de Constitución no pretende quitarnos esa atribución para primarias, lo que he escuchado es que la Comisión argumenta que la norma ya la considera. Desde nuestro punto de vista puede existir un vacío interpretativo y nosotros queremos evitar ese vacío.

Según la ONPE, más de 11 mil ciudadanos que fueron miembros de mesa no habían cobrado hasta hace unas semanas el bono que les tocaba. Parece que no están funcionando los incentivos.

Tenemos que tomar en consideración que el Estado no está presente necesariamente en todos los distritos y centros poblados. Mucha gente vive en zonas rurales, en la selva; existe siempre una limitación para ir a cobrar. Tenemos gente que ha cobrado la segunda vuelta y se ha olvidado cobrar la primera. Pero el número que menciona se ha reducido de manera considerable y nosotros estamos muy contentos, estamos alrededor del 90% de gente que ya lo cobró.

Se conocía también que el partido de gobierno Perú Libre no había presentado su segundo informe de gastos en campaña. ¿Ya lo hizo?

No tengo la información a la mano. Está en Claridad, en nuestro portal, el acceso es público. Sin embargo, aquellos partidos que no lo han hecho, se está solicitando que aclaren su situación y se les están dando 5 días para que puedan aclarar.