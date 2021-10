Este domingo 10 de octubre se llevará a cabo la consulta popular de revocatoria, en los distritos de Huayuachi (Huancayo, Junín) y Ñahuimpuquio (Tayacaja, Huancavelica) el voto es obligatorio, recordó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, John Araníbar. Los votantes desde los 18 hasta los 70 años, están obligados a votar, los de más edad tienen voto facultativo. La jornada iniciará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm.

Araníbar explicó que aquellos ciudadanos residentes en Huayucahi y Ñahuimpuquio que no cumplan con su deber de votar serán acreedores de una multa de S/88, a razón de que ambos distritos son considerados no pobres.

En el caso de los miembros de mesa, tendrán una multa de S/220 si no acuden a cumplan con su deber de ejercer el cargo. Además, en el caso de que no voten, se les impondrá una multa adicional por no cumplir con su deber cívico, es decir, la multa total, podría llegar hasta los S/308.

El jefe de ODPE informó que para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos y deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón para que proceda la revocatoria. Si la autoridad revocada es la alcaldesa o alcalde, la reemplaza la primera regidora o el primer regidor en funciones. Quienes reemplazan a los revocados completan el periodo (2019-2022) para el que fueron elegidos. En ningún caso hay nuevas elecciones.