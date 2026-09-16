¿Cuál es el eje de su propuesta?

No estamos yendo a ser alcaldes. Las pistas, veredas y hasta los hospitales son competencia de las alcaldías. Estamos yendo a ser gobernadores de una región tan vasta. Nosotros proponemos un aeropuerto en la Selva Central, necesario para el turismo y el fortalecimiento de la demanda productiva. A su vez, requerimos de carreteras alternas a la vía Central que se lleva cientos de vidas al año.

De la misma manera, impulsaremos planes productivos para generar economía. Seguiremos los pasos de nuestro presidente Fernando Belaunde, quien hizo la Carretera Marginal de la selva e inauguró el aeropuerto Jorge Chávez; asimismo construyó la hidroeléctrica del Mantaro y visionó las viviendas multifamiliares.

A juzgar por sus exposiciones, ¿no le veo interés con el sector salud?

Yo siempre voy a decir: en nuestra tierra vivimos más sanos que enfermos, y la mejor manera de hacer caso a la salud es generando más economía y previniendo. Junín tiene mucho potencial productivo, como lo ha sido la planta metalúrgica (de La Oroya), que ha contribuido con el PBI nacional, su reactivación generará mucha economía. No solo eso, también fuimos potencia ganadera en los ‘70 y ‘80, con la hacienda Laive. Lo que la gente quiere es capacidad de generar economía.

Mejorar la gestión de los residuos sólidos, como figura en su plan, ¿no sería municipalizar el gobierno regional?

Las municipalidades han perdido su capacidad, sino veamos lo que sucede con Chilca, Pilcomayo, El Tambo y Huancayo. Se tiene que hacer una gran inversión porque los botaderos de hoy causan severo impacto ambiental. Acción Popular prevé atraer las inversiones o afianzar alianzas público-privadas.

A su juicio, ¿cómo dejará la gestión Zósimo Cárdenas?

Una decepción total, un traidor a los ideales y a las ilusiones de los pueblos y, sobre todo, a los de Selva Central, donde la gente vive y trabaja a su suerte. Hoy, nuestra región no ha tenido ningún proyecto de envergadura, ni uno solo. Solamente se han concluido los proyectos anteriores. El gobernador se ha dedicado a hacer obras chiquitas, hospitales, colegios y todo eso, pero nunca ha cerrado una brecha.

¿Qué opinión tiene del proyecto del Bicentenario?

No veo ninguna obra emblemática, salvo la que está al ingreso de las pampas de Chacamarca, en la provincia de Junín.

¿Qué es Perú Libre para usted?

Me recuerda a los Dinámicos del Centro, quienes se llevaron dinero para la campaña presidencial. Junín ha sido la caja chica (de Perú Libre) para llevar al poder a Castillo. Con Vladimir Cerrón pueden existir diferencias, pero siempre estará el respeto. En lo que a mí corresponde, estoy a favor de la justicia, para los jóvenes, para los desempleados.