Una joven madre de 22 años murió en un trágico accidente en Oxapampa. El siniestro ocurrió en la ruta que une Pozuzo con el sector Poza de Agua y Sal. La víctima manejaba su motocicleta cuando chocó frontalmente con otro vehículo similar.

La fallecida fue identificada como Lurdes Huamán Malpartida, del caserío de Cañachacra. Su deceso causó conmoción en la zona. La tragedia es aún mayor debido a que la mujer deja en la total orfandad a una niña de 7 años.

Testigos detallaron que la otra motocicleta invadió el carril contrario de forma imprevista. Dicha maniobra provocó el violento impacto entre ambos vehículos, haciendo que los conductores perdieran el control y cayeran a la pista.

Tras el choque, Lurdes salió despedida hacia el centro de la vía, justo al paso de un camión de carga que la alcanzó. El pesado vehículo no pudo frenar y la aplastó sin que su conductor pudiera hacer algo para detenerse, provocando su muerte instantánea en el lugar del accidente.

La Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones del caso para esclarecer los hechos. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades de este suceso que hoy enluta a una familia.