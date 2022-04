Una joven terminó luchando por su vida, enfrentando a su propia pareja, sin embargo quedó con 6 cortes en el cuello, brazos y manos, ocasionadas con un cuchillo de cocina. El agresor, que ya registraría hasta 11 denuncias por violencia familiar, se tomó veneno, tras el atentado.

El ataque se registró cerca a las 2:00 de la tarde del domingo, en el barrio Puzo, en Chilca. C.P.T.L.(25), señaló que el sujeto empezó a celarla y golpearla con puñetes en la cabeza y cuerpo. Ante la defensiva de la agraviada, el varón habría agarrado un cuchillo con el fin de asesinarla.

“Me dijo que me iba a cortar el cuello y matarme, luego que se tomaría veneno. Agarró el cuchillo y me lo puso en el cuello, al defenderme me cortó en los brazos y la mano”, contó la agraviada.

Ante este ataque, una de sus hijas de 6 años, salió a la calle para pedir apoyo. Los vecinos llamaron a las autoridades, quienes detuvieron a Rafael Benito Bravo (28), y lo trasladaron al hospital, ya que presentaba cuadros de intoxicación por sustancia desconocida, luego quedó detenido en la comisaría.

Un varón de 19 años terminó con un corte de consideración en el abdomen, luego de acudir a una fiesta en Chilca y fuera atacado con picos de botella, en una gresca que se generó entre unos ocho concurrentes.

El ataque se registró a las 2:00 de la madrugada de ayer en la esquina de la avenida Leoncio Prado y el jirón Pachacútec, en Auquimarca, Chilca, lugar donde llegaron agentes del Serenazgo de Chilca y encontraron sentado en la vía pública a un varón que se identificó como Martín Miguel (19).

Los agresores, al ver a las autoridades, terminaron dándose a la fuga y ocultándose en viviendas cercanas.

El herido, fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde le limpiaron y suturaron la herida. Los serenos quedaron patrullando la zona a pedido de los vecinos. Hace 8 años convive con él, entabló 11 denuncias y tras el ataque pide garantías. Quiso poner la denuncia por intento de feminicidio y esta salió por violencia familiar.