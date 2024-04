El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la relación preliminar de plazas de nombramiento del Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) 2024. Se consideró cerca de 50 mil plazas, de ese total para la región Junín se habilitaron un promedio de 3 320 plazas. Además, los docentes interesados pueden inscribirse desde hoy mediante el aplicativo disponible en el portal web de la institución, este proceso culminará el 29 de abril.

Plazas

Mientras tanto, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Satipo cuenta con 563 plazas de nombramiento docente, seguido de la UGEL Río Tambo (470), UGEL Pangoa (405), UGEL Huancayo (399), UGEL Río Ene Mantaro (270), UGEL Jauja (237), UGEL Concepción (188), UGEL Tarma (184), UGEL Pichanaqui (170), UGEL Chanchamayo (145), UGEL Chupaca (102), UGEL Junín (82), y UGEL Yauli (105).

Se trata de plazas de Educación Básica Regular (EBR) de inicial, primaria y secundaria, de Educación Básica Especial (EBE) para inicial/primaria, también Educación Básica Alternativa (EBA) para inicial/ intermedio/ avanzada, entre otras.

Asimismo, el Minedu precisó que, “la publicación preliminar de las plazas, se realiza para que los docentes interesados en participar en el concurso puedan seleccionar, durante la inscripción, la región y UGEL o DRE donde desean nombrarse, de acuerdo a la plaza de su interés”.

La relación preliminar será actualizada en setiembre, durante el desarrollo del concurso, con la posibilidad de que los postulantes inscritos verifiquen o actualicen la selección de la región y UGEL o DRE que realizaron en el proceso inicial.

Requisitos

Según el Minedu, entre los requerimientos del concurso,se encuentran: poseer título de profesor o licenciado en educación emitido hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción, tener el perfil según el grupo de inscripción seleccionado en la actividad de inscripción al concurso, gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, no haber sido condenado por delitos dolosos, no haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas, entre otros, y tampoco haber sido sancionado y/o no tener sanciones inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).

Fechas

Finalmente, el concurso tendrá una etapa nacional, una descentralizada y otra de adjudicación por acto público. En esa línea, se determinó dos días para la aplicación de la Prueba Nacional que será el 30 de agosto y el 01 de setiembre, previamente los docentes conocerán sus locales.

