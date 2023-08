Hasta el 31 de julio, la región Junín cuenta con 1 millón 149 mil 603 asegurados al Sistema Integral de Salud (SIS). “El SIS sirve para personas que no tienen acceso a otro seguro de salud que pueda cubrir necesidades, como medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio en caso de fallecimiento y traslados de emergencia”, manifestó el gerente de la Gerencia Macrorregional Centro del Seguro Integral de Salud (SIS), Coco Contreras Córdova.

Panorama

Explicó que, el SIS realizó la afiliación de manera automática en el marco del Decreto de Urgencia 017-2019 que dispuso el aseguramiento de todas las personas residentes en el Perú. “En ese sentido, se desarrollan campañas de atención en las comunidades altoandinas donde la población se encuentra en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios complementarios. Se les brinda la información del SIS”, comentó.

De acuerdo a las provincias, estos son los números de los afiliados al SIS: Huancayo (442 235), Concepción (55 571), Chanchamayo (170 706), Jauja (75 597), Junín (21 986), Satipo (215 914), Tarma (89 005), Yauli (21 917), y Chupaca (56 672).

¿Quiénes pueden afiliarse al SIS? Contreras Córdova, remarcó que, todas las personas que residen en el país y que no cuentan con un seguro de salud, pueden afiliarse al SIS. “Es decir, peruanos y extranjeros residentes en el Perú, independientemente de su condición socioeconómica; es decir, pobre y no pobre. Los únicos requisitos son: Contar con DNI o carné de extranjería y no tener otro seguro de salud”, señaló.

Remarcó que, el SIS se encarga de cubrir los gastos mediante las transferencias que realiza a los establecimientos de salud a nivel regional.

¿El establecimiento puede indicarte que compres medicamentos o insumos? El asegurado del SIS tiene derecho a denunciar inmediatamente, si algún establecimiento le requiriera la compra de medicamentos e insumos. “No es correcto, y puede presentar su reclamo en el libro de reclamaciones del establecimiento y puede quejarse mediante la línea gratuita 113, opción 7 Susalud. Eso sí, lo que el SIS no cubre son los insumos de uso personal como pañales, cepillo dental, otros de higiene personal”, precisó el funcionario.

Cobertura

Durante la campaña “Vamos por ti, asegúrate al SIS” todos los pobladores son afiliados a los planes de seguro SIS Gratuito y SIS Para Todos, que cubren más de 12,000 diagnósticos, incluyendo enfermedades de alto costo como el cáncer, el coronavirus y la viruela del mono.

Es así, exámenes generales, nacimientos, controles de salud, entre otros (población sana); embarazos, partos, menopausia, infección vaginal, entre otros (condiciones obstétricas y ginecológicas).

Así como neumonía, fiebres, desnutrición, anemia, entre otros (condiciones pediátricas); cáncer de mama, próstata, útero, estómago, entre otros (condiciones neoplásicas); así como enfermedades de condiciones transmisibles y no trasmisibles).

