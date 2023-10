Junín está entre las primeras regiones en registrar más accidentes de trabajo. “La lista la lideran Lima y Callao, y Junín ocupa el sexto lugar (...). Los sectores económicos donde más se registran accidentes son en construcción civil, minería y manufacturera, pero eso no impide que se reporten accidentes en otras actividades como el comercio o en el servicio de transportes”, dijo el intendente regional de Junín de la Sunafil, Roberto Castillo Gambini. Precisamente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), registró de enero a mayo, 87 accidentes de trabajo y 4 incidentes peligrosos en la jurisdicción.

Prevención

Castillo Gambini aseveró que las empresas deben cumplir la normativa de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que así van a reducir el nivel de accidentabilidad laboral. “Una causa es que no entregan los equipos de protección personal (EPP), o estos equipos no cumplen con los estándares de calidad. También, pueden tener todo esto en buen estado, pero no han capacitado al empleado en la importancia de portar el EPP cuando realicen sus funciones; además deben fiscalizar que el empleado use el EPP y tome las medidas de seguridad”, refirió el intendente regional.

Agregó que, en el sector de la construcción, ya han paralizado 2 obras en Satipo y 5 en Huancayo, puesto que observaron que los trabajadores no tenían las condiciones requeridas de seguridad. “No usan lentes de protección, no están sujetados a las líneas, y podrían caerse, o hay objetos que podrían caer y ocasionar accidentes, entre otros (...). Siguen con la construcción cuando levantan las observaciones, todo es por la seguridad del trabajador, que también tiene que tomar conciencia”, precisó.

El funcionario dijo que toda empresa debe registrar un accidente de trabajo en el MTPE, para que emita una orden de fiscalización. “De no cumplir, lo harán los centros de salud, hospitales y clínicas ya que están obligados a reportar accidentes laborales. Deben evitar las multas, ya que por no registrar, pueden ser multados dependiendo del tamaño de la empresa y de las infracciones leves, graves y muy graves”, finalizó.

