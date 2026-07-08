La lucha contra la criminalidad no debe detenerse. Durante los diferentes operativos en la región Junín, la Policía Nacional arrestó a 10 mil 929 personas, la mayoría (80%) de ellos varones por estar inmersos en diferentes delitos.

La mayoría de los detenidos han cometido hurtos, robos, son requisitoriados, choferes ebrios, otros fueron detenidos por falsedad genérica y receptación. En los tres últimos días fueron intervenidos 280 ciudadanos: el lunes 104 y el martes 100 que cometieron diversos delitos.

En el distrito de Chilca, a las 19:00 horas, se detuvo a Herbert Huamán C. (35), luego que con un pedazo de concreto de 6 x 7 cm, golpeara a un transeúnte. Según los agentes, el detenido habría golpeado al peatón para robarle sus bienes. Policías del Grupo Terna lo atraparon y llevaron a la comisaría por tentativa de hurto.

En otra intervención policías de Huayucachi detuvieron a Rodrigo Gamarra (18), Jean Lopez G. (24) y J.G.F. (19) por la presunta explotación sexual de una menor en las calles Pichis y Amazonas.

Los efectivos constataron que allí funcionaba un prostíbulo clandestino donde se halló profilácticos y lubricantes. En una de las habitaciones debajo de la cama se encontró a la menor de iniciales K.Q.C. (16), quien al parecer estaría siendo explotada sexualmente. Ante el presunto delito contra la libertad personal, fueron puestos a disposición de las autoridades. Asimismo, en 6 meses se decomisó 3 mil 570 celulares robados y de dudosa procedencia.