Delincuentes atacaron con un artefacto explosivo una combi de transporte público que circulaba por la avenida Colonial, en el Callao, dejándola completamente destruida. El hecho se registró durante la madrugada y fue advertido por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades tras oír una fuerte explosión.

Según información de Exitosa, el ataque se produjo alrededor de las 2:00 a.m. en la calle Ricardo Palma, cerca de la intersección de las avenidas Comandante Pérez y Santa Rosa. De acuerdo con los vecinos, sujetos desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la combi, lo que provocó un incendio que se propagó rápidamente hasta consumir por completo la unidad.

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Ante la emergencia, los vecinos solicitaron la intervención de los bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio y evitar que el fuego alcanzara los inmuebles cercanos. Aunque lograron controlar las llamas, la unidad de transporte quedó totalmente destruida.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, trabajadores de diversas empresas de transporte que cubren la ruta de la avenida Colonial serían víctimas de extorsión. Algunos conductores, que prefirieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, denunciaron que una organización criminal les exige pagos diarios, conocidos como “cupos”, para permitirles operar.

La población de la zona expresó su preocupación por la creciente ola de violencia que afecta al transporte público. Los vecinos señalaron que, hace apenas una semana, otra unidad fue atacada a pocas cuadras del lugar donde ocurrió este nuevo atentado.

La Policía ya realiza las diligencias correspondientes para establecer la identidad de los autores del ataque y esclarecer si el atentado responde a una red de extorsionadores que opera en la avenida Colonial. Mientras avanzan las pesquisas, los vecinos demandan un mayor resguardo policial ante el temor de que se repitan este tipo de hechos.

🔴🔵 Callao: Delincuentes lanzan artefacto explosivo contra combi que recorre toda la av. Colonial.



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