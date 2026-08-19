La lluvia que se ha registrado en los últimos días ha desnudado el mal estado de las pistas en gran parte de las vías, principalmente en el centro de la ciudad, lo que ocasiona daños en los vehículos y lo que es más grave pueden ocasionar accidentes de tránsito.

Daños en pistas en la ciudad

A los hoyos que ya había en las pistas, por falta de intervención de la Municipalidad Provincial de Tacna, ahora se suman los daños ocasionados por las precipitaciones persistentes por el fenómeno meteorológico DANA “Aníbal” que se registra desde el pasado fin de semana, y que según la alerta del Senamhi, debe culminar hoy.

Y las pistas se deterioran más en las zonas donde persiste agua empozada, como son los óvalos en la ciudad. Este es el caso del óvalo Cusco, donde se puede apreciar grandes agujeros en las vías que confluyen, lo que deben sortear con mucho cuidado los transportistas.

Lo mismo se repite en el óvalo Callao, en la pista de la avenida Manuel A. Odría, frente al Colegio de Ingenieros de Tacna. Ni qué decir en la Av. Industrial, donde la vía terminó con hoyos de mayor diámetro.

Problemas en vías de Saucini e Industrial

También hay graves problemas en la pista en los alrededores del centro comercial Belén, la avenida Saucini, la que termina en el mercado Grau, donde se puede apreciar varios huecos con agua almacenada.

En un recorrido por las calles de la ciudad también se aprecia agua almacenada en el óvalo de la Panamericana Sur, a la altura del desvío a Habitat.

Transportistas del servicio de transporte urbano y taxistas, principalmente, han pedido la inmediata intervención de la Municipalidad Provincial de Tacna para atender la emergencia en el estado de las vías.