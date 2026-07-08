Delincuentes lanzaron un artefacto explosivo al interior del patio de una vivienda situada en la urbanización El Pacífico, en el distrito de San Martín de Porres. La detonación ocasionó únicamente daños materiales, sin que se registraran personas heridas.

Según información policial, los delincuentes llegaron hasta la cuadra 28 de la calle Benjamín Doig y arrojaron un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en el primer piso del inmueble.

De acuerdo con información de RPP, la explosión provocó que las lunas de las ventanas se hicieran añicos, dejando los vidrios dispersos en el patio del inmueble.

Los vecinos aseguraron que un hecho de esta naturaleza no se había registrado antes en la zona y manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad que genera este ataque.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y agentes de la Comisaría PNP de Sol de Oro para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Además, según las primeras diligencias, la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja como principal hipótesis un presunto caso de extorsión, ya que el propietario del inmueble habría recibido amenazas con anterioridad.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres asumió las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.