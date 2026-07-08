La Marina de Guerra del Perú informó que su personal participa en las labores de clasificación, organización y empaquetado de donaciones destinadas a la ayuda humanitaria para Venezuela. Según el reporte de RPP, las actividades se realizan luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos según el balance oficial de las autoridades venezolanas.

Los efectivos navales fueron desplegados en el parque Voces por el Clima, ubicado en Surco, donde apoyan en el proceso logístico para preparar los productos recolectados. La jornada de trabajo se desarrolla en dos turnos, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

La participación de la institución responde a una solicitud del Comité Solidaridad por Venezuela y la Cámara Empresarial Venezolana Peruana. El personal encargado realiza tareas de separación y embalaje de los aportes antes de su traslado hacia la población afectada.

Emergencia en Venezuela deja miles de afectados

Los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela dejaron, según el último balance oficial, 3685 fallecidos y 16 740 heridos. El reporte presentado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, también registró 17 907 personas que perdieron sus viviendas.

Las autoridades informaron que La Guaira concentra una parte importante de los daños, con 190 edificios colapsados y 856 estructuras afectadas. Además, se mantienen habilitados campamentos temporales para atender a los damnificados mientras continúan las labores de asistencia.