Una madre de familia denunció que su hijo de 10 años habría sido víctima de violencia sexual dentro del colegio Innova Schools de Mayorazgo, en Ate. Según su relato, el hecho habría ocurrido el miércoles 1 de julio en los servicios higiénicos del plantel e involucraría a estudiantes de grados superiores.

La denuncia generó la protesta de padres de familia en los exteriores de la institución educativa este martes 7 de julio. Los manifestantes exigieron que se esclarezca lo ocurrido y que se adopten medidas frente al caso.

La progenitora del menor indicó que el examen médico legal confirmó la agresión que habría sufrido su hijo y afirmó que los presuntos responsables ya habrían sido identificados. Además, pidió que sean incluidos en las investigaciones y cuestionó la actuación de la dirección del colegio.

“Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, indicó.

En otro momento, señaló que la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú todavía no figuraba en la Fiscalía casi una semana después de los hechos.

Durante la protesta, otra madre de familia que representa legalmente a padres del colegio cuestionó la ausencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional. Asimismo, afirmó que la institución tendría antecedentes de otros casos de violencia dentro del plantel.

DRELM supervisa actuación del colegio

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que revisa si el colegio aplicó los protocolos establecidos frente a la denuncia. La entidad también mantiene coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para el seguimiento del caso.

Por su parte, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, señaló que la autoridad educativa acompaña a las familias y verifica las actuaciones realizadas por la institución.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, indicó.