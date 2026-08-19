En una significativa ceremonia los Hijos de Pisco Residentes en Lima, desde su emblemático “Rinconcito Pisqueño”, concretaron el lanzamiento oficial de la revista “Prensa Pisco”, una nueva propuesta editorial que busca promover, difundir y preservar la cultura, historia e identidad de la provincia. La ceremonia reunió a representantes y profesionales comprometidos con mantener vigente el vínculo con la tierra pisqueña.

Identidad pisqueña

La publicación nace con el propósito de convertirse en un espacio para periodistas y destacados profesionales de Pisco, quienes tendrán la oportunidad de aportar sus conocimientos, experiencias y visión sobre los principales acontecimientos y temas relacionados con la provincia.

La primera edición de “Prensa Pisco” tiene prevista su presentación para el próximo 8 de septiembre, marcando así el inicio de un proyecto que pretende contribuir desde el periodismo y la comunicación al fortalecimiento de la identidad pisqueña.

La revista tendrá como director Walter Baquero Macalapú, quien asumirá el reto de conducir esta nueva propuesta editorial. El lanzamiento fue considerado como un paso significativo para quienes trabajan por mantener viva la esencia de Pisco, demostrando que cuando existe compromiso, organización y amor por la tierra, las iniciativas pueden convertirse en hechos concretos que contribuyen a representar y proyectar la identidad de toda una provincia.

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