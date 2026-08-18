Las autoridades de la provincia de Pisco se reunieron para evaluar los resultados de las acciones desarrolladas durante el Estado de Emergencia. La reunión contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, representantes de las fuerzas del orden y autoridades vinculadas a seguridad ciudadana. Durante el encuentro se revisaron los operativos ejecutados desde la declaratoria de emergencia y los principales indicadores registrados en la provincia.

Múltiples operativos

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, señaló que la medida, establecida por el Decreto Supremo N.° 105 y con una vigencia de 60 días, se encuentra aproximadamente a la mitad de su periodo.

De acuerdo con el balance presentado por la Policía, durante este periodo se realizaron 1,225 operativos en la provincia de Pisco, que permitieron la desarticulación de 69 bandas criminales y la intervención de distintos grupos vinculados a delitos como tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y receptación.

También se informó sobre la incautación de 32 armas de fuego, 774 municiones y 320 explosivos, además de la recuperación de 56 vehículos con orden de captura y 233 celulares.

En materia de drogas, la Policía reportó decomisos de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana durante los diferentes operativos desarrollados en la provincia pisqueña.

Otro de los resultados mencionados fue la intervención de establecimientos como bares, discotecas y prostíbulos, además de acciones contra organizaciones dedicadas a diferentes actividades delictivas.

Roque Palomino explicó que la provincia cuenta con aproximadamente 520 efectivos policiales, entre oficiales y suboficiales, quienes vienen trabajando bajo el régimen del Estado de Emergencia. A este contingente se suman 40 efectivos de apoyo enviados diariamente desde Ica, según informó el jefe policial.

También destacó la implementación y refuerzo de unidades como el Escuadrón de Emergencias, SUAT, Cobra, Terna y Tránsito, además del trabajo coordinado con los cuerpos de Serenazgo de los distritos incluidos en la declaratoria.

La Policía también viene aplicando el denominado “patrullaje sin fronteras”, mediante el cual los efectivos y vehículos de las diferentes jurisdicciones pueden intervenir ante una emergencia o persecución sin limitarse a los límites de una determinada comisaría.

Por su parte, el alcalde provincial, Pedro Fuentes remarcó la necesidad de mantener y reforzar las acciones de seguridad durante el periodo que resta del estado de emergencia, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de la provincia.

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