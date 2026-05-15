El Gobierno Central prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pisco, dando continuidad a las medidas excepcionales que ya se vienen aplicando desde meses atrás para enfrentar la criminalidad. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 070-2026-PCM, publicado en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Varias restricciones

Durante este nuevo periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, realizando operativos en las zonas consideradas de mayor incidencia delictiva.

Las acciones serán determinadas en base a trabajos de inteligencia, estadísticas y mapas del delito, con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo, continuará la restricción temporal de algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la libertad y seguridad personales.

Las autoridades señalaron que las actividades religiosas, culturales, deportivas y eventos públicos de carácter masivo deberán contar con autorización previa, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse con normalidad.

Al finalizar el plazo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada contará con cinco días hábiles para presentar un informe detallado al Ministerio del Interior. Este documento será remitido posteriormente al Congreso, al Poder Judicial y a la Presidencia de la República.

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