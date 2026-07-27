Con un acto protocolar, el tradicional brindis de la peruanidad y una serie de actividades abiertas al público, la ciudad de Ica celebró este domingo el Día Nacional del Pisco, fecha dedicada a reconocer la importancia de la bebida bandera del Perú y el trabajo de los productores vitivinícolas que mantienen viva una tradición centenaria.

Bebida bandera

La ceremonia se desarrolló en el Campo Ferial de Ica y congregó a autoridades locales, representantes del sector vitivinícola, emprendedores y ciudadanos, quienes participaron en una jornada que incluyó catas, exhibiciones, gastronomía, destilación en vivo y presentaciones artísticas.

El representante de los productores vitivinícolas, Juan de Dios Mata, señaló que el principal reto del sector es preservar la tradición pisquera y fortalecer la presencia del producto en el mercado nacional e internacional.

“Hablar del pisco es hablar de tradición. Los productores llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de que nuestro producto bandera no se pierda”, expresó.

Asimismo, destacó que el Campo Ferial se ha convertido en un espacio estratégico para acercar el pisco a los turistas que visitan la ciudad, al encontrarse a pocas cuadras del centro de Ica.

Además de la ceremonia protocolar, los asistentes pudieron disfrutar de degustaciones de piscos, exhibiciones de productores vitivinícolas, una zona gastronómica y espectáculos musicales organizados con motivo de la celebración.

El Día Nacional del Pisco se conmemora cada cuarto domingo de julio desde 1999, con el propósito de reconocer la importancia de la bebida bandera del Perú como patrimonio cultural y símbolo de identidad nacional.

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