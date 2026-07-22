La Asociación de Productores Vitivinícolas de Piscos y Vinos del Valle de Ica, presentó el programa oficial de actividades por el Día Nacional del Pisco, que se celebrará con concursos especializados, catas, actividades protocolares y un brindis con productores, autoridades y representantes del sector vitivinícola.

Bebida bandera

Durante una conferencia de prensa, los representantes de la asociación dieron a conocer el calendario de celebraciones y aprovecharon la ocasión para plantear la necesidad de que la región cuente, en el futuro, con un espacio especialmente diseñado para desarrollar este tipo de festividades, cuyo crecimiento ha superado la capacidad de los escenarios tradicionales.

El ingeniero Eduardo Ascencio, presentó oficialmente las actividades programadas para conmemorar el Día Nacional del Pisco. Explicó que el programa comenzará el 23 de julio con el XIV Concurso Regional del Pisco, que se desarrollará en la Bodega Vista Alegre.

“Contaremos con catadores y jueces especializados pertenecientes a ANCO, quienes serán los encargados de evaluar las muestras participantes”, indicó.

Al día siguiente, 24 de julio, se realizará por primera vez el Concurso de Mistelas, también en la Bodega Vista Alegre.

Según informó, el certamen contará con la participación del director regional de Producción, Manuel Ormeño, quien además presidirá el jurado del concurso.

La actividad central tendrá lugar el 26 de julio, fecha oficial del Día Nacional del Pisco, celebración que se desarrolla simultáneamente en las cinco regiones con denominación de origen: Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna.

En Ica, el brindis protocolar se realizará en el Hotel Real Ica, donde se reunirán productores, empresarios, autoridades y representantes de diversas instituciones vinculadas al sector vitivinícola.

“El brindis se realizará en una sala más amplia, donde compartiremos con productores, empresarios, autoridades y público en general. Todos están invitados”, señaló Ascencio.

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