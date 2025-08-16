El Gobierno Regional de Ica realizó una ceremonia de reconocimiento a los 27 productores que participaron en el I Concurso Día Nacional del Pisco – Edición 2025, destacando su compromiso con la calidad y la tradición pisquera.

Esfuerzo y dedicación

El evento se llevó a cabo en el auditorio del Gobierno Regional y fue organizado por la Dirección Regional de la Producción. Durante la ceremonia se entregaron diplomas y medallas a los productores más destacados, en especial a quienes presentaron piscos de la variedad Quebranta, una de las más representativas de la región.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar y fortalecer la cadena productiva del pisco, considerada una de las bebidas emblemáticas del Perú, con gran potencial en los mercados nacionales e internacionales.

La actividad contó con la presencia de autoridades como el gerente regional de Administración y Finanzas, Mag. Alfonso Carrillo Chávez; el gerente de Desarrollo Económico, Abog. Alonso Bendezú Reskalah; el director regional de la Producción, Ing. Manuel Ormeño Morales; y el presidente de APROPICA, Gerardo Bazán. La participación de representantes del sector público y privado subraya el trabajo conjunto para elevar la competitividad de los productores locales.

“La idea es no solo premiar el esfuerzo y dedicación de nuestros productores, sino también incentivar la mejora continua en la calidad del pisco, clave para seguir conquistando mercados y mantener viva nuestra herencia cultural”, señalaron los organizadores.

