Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque con armas de fuego registrado en la cuadra 21 de la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo con información policial que difundió América Noticias, presuntos delincuentes interceptaron un automóvil negro en medio del tránsito vehicular y abrieron fuego contra sus ocupantes, generando pánico entre peatones y pasajeros de unidades de transporte público que circulaban por la zona.

Según los primeros reportes, el atentado habría estado dirigido contra los ocupantes del vehículo, quienes presuntamente estarían vinculados al gremio de construcción civil. Esta información forma parte de las hipótesis iniciales y es materia de investigación por parte de la Policía.

Un agente de seguridad murió en el lugar

La Policía confirmó que cuatro personas se desplazaban en el automóvil atacado.

El agente de seguridad privada José Carlos Sampi Díaz, quien brindaba resguardo al vehículo desde una motocicleta, falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.

Otro de los ocupantes del automóvil murió posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.

Las otras dos personas heridas fueron trasladadas a un establecimiento de salud.

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Dos personas fueron detenidas

Tras el despliegue policial, las autoridades informaron la detención de dos personas de nacionalidad extranjera.

Uno de los intervenidos sería un presunto repartidor de delivery que resultó herido por un proyectil durante la balacera. El segundo detenido es un joven de 20 años, quien quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

La Policía no ha informado, hasta el momento, si ambos detenidos participaron directamente en el ataque.

Hallan armas en el vehículo atacado

Durante las pericias realizadas por especialistas de Criminalística, se encontraron armas de fuego en el interior del automóvil atacado.

Según la Policía, el armamento contaba con la documentación y licencias correspondientes.

Asimismo, el vehículo y las motocicletas abandonadas por los presuntos atacantes fueron trasladados a la sede del Escuadrón de Emergencia de Villa María del Triunfo para continuar con las investigaciones.

Los familiares de José Carlos Sampi Díaz llegaron al lugar para el reconocimiento del cuerpo.

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