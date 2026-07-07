El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, rechazó que exista un desabastecimiento de medicamentos oncológicos en los hospitales de la institución. Sus declaraciones se producen tras la intervención del Ministerio Público por presuntas irregularidades en las compras de fármacos y las denuncias difundidas en los últimos días.

Durante una entrevista con RPP, el funcionario informó que su gestión ha dispuesto nuevas acciones de control para revisar los procesos de adquisición. Asimismo, sostuvo que los pacientes continúan recibiendo sus tratamientos.

Amplían auditoría interna

Moreno anunció que el Órgano de Control Institucional ampliará la auditoría relacionada con un decreto de urgencia que no llegó a concretarse. Según, indicó esta medida forma parte de las acciones adoptadas para transparentar las compras de medicamentos.

“Lo que yo ya he dispuesto ya es la ampliación de la auditoría del Órgano de Control Institucional de EsSalud con el alcance al decreto de urgencia que quedó trunco”.

El titular de EsSalud también cuestionó los reportajes que advertían una presunta falta de fármacos para pacientes con cáncer. En esa línea, señaló que los hospitales Almenara, Rebagliati y Sabogal certificaron mediante un comunicado conjunto que mantienen abastecidos sus almacenes y farmacias.

Compras y préstamos entre redes

Moreno explicó que, mientras se concretan las adquisiciones, la institución viene redistribuyendo medicamentos entre hospitales para evitar que los tratamientos se interrumpan. Precisó que este mecanismo permite cubrir la demanda cuando un establecimiento requiere un determinado fármaco.

“Si el Sabogal tiene un medicamento hoy día (...) el Rebagliati y el Almenara inmediatamente le prestan porque le toca al paciente el quince o el veinte de julio, y de manera progresiva, vamos nosotros resolviendo lo que hace años y los meses anteriores hemos tenido esta deficiencia”, indicó.

Finalmente, informó que EsSalud ha destinado un presupuesto de S/196 millones para adquirir 742 tipos de medicamentos en todo el país. Precisó que estas compras permitirán abastecer tratamientos para pacientes con cáncer, tuberculosis, VIH y miastenia gravis.