Entre enero y octubre de este año, se han registrado 132 casos con características de feminicidio en el país, según el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). “El perfil del agresor es definitivamente el perfil de una persona que ha crecido en un entorno violento. Esta persona, cuando va desarrollándose y/o creciendo no incorpora en su mentalidad el respeto por el otro, ni la empatía, ni la calidez, nada de ello que nos define como seres humanos. Son personas que a nivel emocional no suelen expresar sus emociones, lo reprimen o pueden estar solapados; aparentemente pueden caer bien a todos; pueden ser personas incluso brillantes. Además, los feminicidas en muchas ocasiones son psicópatas. Entonces, el psicópata es aquella persona que cognitivamente puede ser brillante, pero afectivamente es pobre o carente; tiene baja autoestima, frialdad emocional, no suele empatizar”, manifestó el psicólogo Jesús Cordero.

Situación

En cuanto a los feminicidios, hay mayor incidencia en Lima Metropolitana con 31 casos, seguido de Cusco (12), Cajamarca, Huánuco e Ica con 8 casos cada uno, Lima Provincia (7), Arequipa y Piura con 6 casos cada una, Áncash, Junín y La Libertad con 5 casos cada una.

El 52,3 % de los casos de víctima de feminicidio y el 39,2 % de los casos de tentativa de feminicidio tienen vínculo de pareja con el presunto agresor. En la región Junín, son 5 casos con características de feminicidio ocurridos en Chanchamayo, Chupaca, Huancayo y Satipo; y 9 casos de tentativa de feminicidio en Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Jauja y Satipo.

“Recomendamos a las mujeres-porque la estadística nos indica que la mayor cantidad de víctimas son mujeres- darse tiempo para conocer a su pareja, pero también a su entorno, observar cómo es su vínculo con el resto de personas y estar atento a las señales de la violencia que pueden llegar a ser las pequeñas reacciones que inician con celos y el control por la falta de afecto. A veces las mujeres se ciegan creyendo que el varón va a cambiar con el tiempo; eso no ocurre”, señaló. Agregó que lastimosamente hay patrones culturales, incluso familiares, que creen que van a solucionar la violencia en casa. “Hay familias que viven en violencia, y tratan de solucionarlo en casa, pero deberían de buscar ayuda profesional”, dijo.

Casa refugio

La responsable del Área de la Mujer de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Yeni Llacua, precisó que cada vez más mujeres denuncian, y es positivo. “Se están sensibilizando a no soportar ningún tipo de violencia; están visibilizando la violencia desde la primera señal y evitar llegar a un feminicidio. Desde ya, se tiene que poner un alto a la violencia. Siempre estuvo presente la violencia, solo que antes no se denunciaba, tenías que tener moretones visibles para denunciar, y muchas mujeres no denunciaban por estereotipos. La violencia tiene consecuencias, y más en los hijos”, remarcó.

La MPH cuenta con una casa-refugio para víctimas de violencia, donde se les da cobijo y participan en talleres. Tiene capacidad para 16 familias, ya que muchas veces tienen varios hijos.

