El viaje al exterior del gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, Miguel Rivera Porras, ha desatado una nueva controversia.

Rivera Porras habría viajado a Costa Rica sin contar con la autorización del Consejo Regional, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo (RIC), que exige aprobación expresa para salidas oficiales al extranjero.

La situación se hizo evidente cuando el funcionario no acudió ayer al pleno para sustentar los resultados 2025 de su gerencia. En su reemplazo asistió su adjunto, Royer Román Lizarbe, quien asumió la encargatura. Durante la sesión, Román Lizarbe afirmó inicialmente que representaba al gerente porque este se encontraba en un viaje a Costa Rica; sin embargo, al ser cuestionado, aseguró después que Rivera estaba “de vacaciones”, generando mayor suspicacia entre los consejeros.

Pese a la gravedad del hecho, la mayoría de consejeros oficialistas cerró filas en defensa del funcionario y rechazó, en un primer momento, la conformación de una comisión investigadora. No obstante, tras leerse el memorándum de encargatura que confirmaba la salida del gerente, esta postura resultó insostenible, obligando a revertir la decisión.

Finalmente, se aprobó integrar una comisión investigadora conformada por los consejeros regionales Kelly Flores, Lucero Huamancaja y Hernán Robert Rojas. Dicha comisión contará con 30 días para emitir un informe que determine si existió vulneración al RIC y responsabilidades administrativas.

Se conoció que el viaje al extranjero de Rivera Porras responde a una agenda institucional con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) –Costa Rica, en el marco de un evento programado del 4 al 7 de diciembre, lo que vuelve indispensable aclarar por qué no se gestionó la autorización correspondiente ante el Consejo Regional, como si lo hizo en su momento el gobernador Zósimo Cárdenas.