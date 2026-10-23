Las heladas registradas solo entre el 1 y el 3 de octubre dañaron cultivos de maíz en el valle del Mantaro, con más de mil hectáreas afectadas solo en la provincia de Jauja, según estimaciones del Senamhi. Sergio Betega, especialista en agronomía de la Dirección Zonal 11, informó que las temperaturas descendieron hasta los -4 °C en zonas como Sicaya y Orcotuna.

“Es una afectación generalizada que se ha realizado en todo el valle del Mantaro. También se reportaron daños en cultivos de papa en Orcotuna, Sicaya y la provincia de Chupaca, aunque este producto presenta mayor resistencia al frío”, señaló.

El especialista advirtió que el riesgo de nuevas heladas primaverales continúa entre octubre y diciembre, mientras que el pronóstico climático apunta a lluvias entre normales e inferiores a lo habitual para noviembre y diciembre. Esta combinación puede perjudicar a los productores, especialmente a quienes dependen de las precipitaciones para sus cultivos.

“No descartamos la presencia de veranillos para noviembre y para diciembre. Aunque la diferencia entre temperaturas mínimas cercanas a los 2 °C y máximas de hasta 26 °C genera estrés térmico en las plantas”, indicó Betega.

Para la siembra de papa, el especialista aconsejó esperar hasta la segunda quincena de noviembre; mientras que, para el maíz, trigo, cebada, avena y habas recomendó utilizar variedades precoces y esperar a que las lluvias se establezcan, con mayor probabilidad desde mediados de diciembre.