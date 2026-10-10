Un incendio forestal ha afectado más de 250 hectáreas de bosque en la comunidad nativa de Cutivireni, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín. Las llamas amenazan viviendas, cultivos y animales de las familias asháninkas que habitan en el valle del Ene.

El Gobierno Regional de Junín informó que desplegó recursos aéreos y terrestres para atender la emergencia. Alrededor de 80 personas, entre bomberos, brigadistas y pobladores, participan en las labores para contener las llamas.

Sin embargo, el ingeniero forestal Julio Acosta advirtió en Exitosa, que los recursos disponibles son insuficientes para controlar todos los frentes del incendio. Por ello, los equipos priorizan la protección de las viviendas y los cultivos ante el riesgo de que el fuego se extienda.

“Los bomberos forestales que están ahí, si bien están dando todo de sí, no es suficiente ese esfuerzo. Ahorita la estrategia que se está optando es más bien proteger las viviendas, proteger los cultivos de estas personas y esperar a que el incendio se apague por sí solo, porque ahorita la cantidad de personas que están ahí, la cantidad de asistencias que están recibiendo es insuficiente”, advirtió el especialista.

Acosta señaló que se desconoce el origen del incendio y alertó sobre la posibilidad de que alcance otras zonas. Además, indicó que las lluvias recientes no ayudaron a controlar las llamas porque cayeron fuera del área afectada y estuvieron acompañadas de fuertes vientos.

Ante esta situación, planteó incorporar estrategias de manejo integral del fuego en la legislación peruana, combinando conocimientos ancestrales con técnicas especializadas. Como referencia, mencionó las experiencias de Ecuador y Brasil en la implementación de este enfoque.