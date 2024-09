Juana Modesta Quiñonez (54) desapareció tras salir hacer compras en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción, al promediar las 3:00 de la tarde del pasado 22 de agosto. Han pasado 10 días y su familia aún no sabe nada de su paradero.

La mujer vestía chompa negra abierta de hilo, buzo negro y zapatillas blancas, según comentan sus familiares, al día siguiente de su desaparición pusieron una denuncia en la comisaría, sin embargo, hasta el momento no han obtenido apoyo de la policía en la búsqueda, “Nos dijeron que las desapariciones son comunes y debemos esperar”, contó uno de sus hijos.

Por otro lado, el esposo de Juana, aclaró que no había ningún conflicto dentro de la familia, ni problemas de salud, ella era ama de casa y no notaron ningún cambio de actitud, hasta el momento no hallan la razón de su desaparición y piden apoyo a la municipalidad distrital para que les apoyen en la búsqueda.