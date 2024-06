Ayer temprano, pobladores del Canipaco en su mayoría mujeres, fueron reprimidos violentamente en las puertas del Gobierno Regional de Junín, adonde fueron a protestar por la carretera que fue inaugurada sin levantar observaciones.

De las 17 mujeres heridas y luego atendidas por el Samu, tras la represión policial, una de las más afectadas fue la anciana Alberta Vilcapoma, que fue evacuada al hospital Carrión, ya que no podía ni caminar y tenía ataque de pánico.

Además, 5 acudieron al médico legista por disposición del fiscal de Derechos Humanos, Ramiro Riveros. Sobre ello, Luz Goyzueta mencionó que procederán con las denuncias a los efectivos policiales. En la lista de las heridas están Pilar Tejeda Juica, Karina Juica Román, Lucila Cerrón Román, Reyna Cerrón Román, Amelia Bonifacio Clemente, Kelly Machacuay Siuce, Epifania Chambergo Apumayta, Rosalvina Mucha Bonifacio, Yesenia Porta, Waldir Lozano Orihuela Chela Cerrón Tejeda, Ida Ricardo, Américo Bravo, Filomena Camposano, Felicita Hinojo, entre otros.

“El policía me golpeó con la vara en la cara, me han pateado, me han jalado, ¡cómo nos van a maltratar así!”, exclamó Pilar Tejeda Juica que tenía el pómulo hinchado. Ella acusó a un policía Pangoa.

Da la cara

Después de 37 horas de haber concertado la cita. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, dio la cara a los pobladores del Canipaco, que lo esperaron desde el lunes para dialogar.

La autoridad expresó disculpas por la demora, más, no se disculpó por las agresiones que sufrieron las mujeres con la represión policial. Acotó que reciben la atención médica respectiva.

“No hubo una disculpa por todo lo que hemos pasado nosotros, no hay reconocimiento de sus fallas, solo se disculpó por haber llegado tarde y no asistir puntualmente”, manifestó la presidenta de la comunidad de Chongos Alto, Luz Goyzueta.Anoche al escuchar al Gobernador.

Los pobladores exigían la lectura del acta, que dice que el Gobierno Regional de Junín, promoverá la derogación de la ordenanza de la denominación de la carretera (con el nombre de la vía es Elías Tácunan Cahuana). Esto se dará mediante una sesión de consejo.

Asimismo, se comprometió a que hoy a las 7 de la mañana, el Gobierno Regional se constituirá a la obra a levantar observaciones y se cumplirá con los pagos a los obreros. El Defensor del Pueblo, Mario De La Cruz Díaz, acudió a abogar por las mujeres agredidas.