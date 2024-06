Momentos de tensión se vivieron en las puertas del Gobierno Regional de Junín por un enfrentamiento entre policías que custodian el lugar y pobladores del Canipaco que llegaron ayer y que se amanecieron allí mismo a la espera del gobernador Zósimo Cárdenas con quien exigen un diálogo. Producto del enfrentamiento hay varias personas heridas que fueron atendidas por una ambulancia del Samu.

En medio del frío intenso los pobladores pernoctaron en la calle y ya entrada la mañana intentaron evitar el ingreso de los trabajadores del gobierno regional. Fue entonces cuando la policía abrió paso empujando a los protestantes que evitaban ser desalojados. Se produjo un enfrentamiento en el que los agentes de la Unidad de Servicios Especiales repartieron golpes entre los protestantes en su mayoría madres de familia y ancianas que resultaron heridas.

Alrededor de 8 personas recibieron atención en la ambulancia del Samu. Hasta la zona llegó el fiscal de Prevención del Delito. El gerente regional Roy Bejarano, señaló que ayer recibió a una comitiva de los pobladores del Canipaco que se negaron a firman un acta y hoy continúan a la espera del gobernador regional Zósimo Cárdenas.

¿Qué piden?

El pasado 30 de mayo, Zósimo Cárdenas inauguró el asfaltado de la carretera al Canipaco, en el tramo Vista Alegre-Chicche-Chongos Alto-Huasicancha, que beneficiaría a 33 pueblos altoandinos. Se trata de una obra que fue iniciada hace 13 años y que, asegurando que ya estaba destrabada, fue entregada por el gobernador a la población.

Sin embargo los pobladores sostienen que la obra fue inaugurada pese a que no se han levantado las más de 100 observaciones que tiene el proyecto. Para ayer, según dijo el alcalde de Chicche, Julián Lozano, fue citado a las 5:00 de la mañana por la autoridad regional y por ello llegaron acompañados por casi 200 pobladores. “Nos sentimos defraudados por el gobernador, nos citó a las 5:00 a.m. para conversar, pero no llega”, afirmó el Julián Lozano, quien aseguró que permanecerán en la sede hasta que Cárdenas se presente.