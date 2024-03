Un escándalo generó la actuación de Clyde Mauro Maraví, promotor cultural que labora para Gobierno Regional de Junín (GRJ). La asociación de huaylarsh San Cristóbal lo acusó de dejarlos abandonados en Apurímac tras invitarlos para participar en un evento. Mauro Maraví ha facturado nada menos que 26 mil soles con la nueva gestión regional. Años antes sus contratos con el Estado apenas superaban los mil soles.

“Nunca nos dio la cara, no contestaba, estaba apagado su celular no pudimos coordinar con nadie”, señala Paty Corilloclla, una de las madres de los integrantes. “Nos llevaron para repartir bolsas y lapiceros, no nos gustó que nos utilicen”, agrega Milagros Paz, otra de las madres.

Consultado sobre el hecho, el promotor cultural dijo que “un proveedor” les hizo saber de esta asociación y que la región pagó 6 mil soles, por otro lado, indicó que el Gobierno Regional de Apurímac debió hacerse cargo del hospedaje del grupo.

Clyde Mauro es “caserito” de esta gestión. En 2023 fue contrato por una “presentación artística cultural para la feria de productores macroregional” y le pagaron S/12 700; otro fue por un “servicio de actividades artística cultural para la feria regional de productores” por S/ 4500. En total, el año pasado registró ingresos por S/26 200. Y este año continúa dando servicios por el tema del Bicentenario. Consultado sobre cuánto ganaría dijo que recién lo iba a definir.