El asesinato del alcalde de Coviriali, Iroshi Erick Ureta Campos, habría sido perpetrado por encargo a cambio de S/ 10.000. Así lo confesó el ciudadano venezolano Abel David Abreu Guilarte (28), quien además señaló al presunto autor intelectual del crimen.

Según las investigaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Merced, el confeso sicario sindicó como responsable a un sujeto conocido como “Ruso”, identificado como Jhon Calderón Iñego, quien habría coordinado el atentado y facilitado el arma de fuego utilizada.

La hipótesis principal de la Policía apunta a un homicidio por encargo vinculado al ejercicio de la función pública, con un posible móvil político o económico. No obstante, las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

Evidencias y detenidos

En la escena del crimen, peritos de criminalística hallaron cinco casquillos calibre 9 milímetros y un proyectil deformado. Posteriormente, la Policía incautó una pistola Pietro Beretta calibre 9x19 mm con serie erradicada y la motocicleta utilizada en el atentado.

Además del confeso autor material, fueron detenidos Efraín Teodoro Leyte Sedano (28), alias “Piliño”, sindicado como conductor de la moto; y Fhut Ricky Barbarán Diques (20), alias “Ricky”, quien habría cumplido labores de vigilancia.