En agosto y septiembre del 2024, tres institutos lograron su licenciamiento en la región Junín. El Ministerio de Educación (Minedu) concluyó que reúnen las condiciones básicas de calidad y pueden brindar una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo. Se trata del Instituto de Educación Superior Privado “Eugenio Paccelly”, el Instituto de Educación Superior Privado “San Pedro”, y el Instituto de Educación Superior Privado “Santa Lucía”.

Documentos

Mediante la Resolución Ministerial n°403-2024-Minedu, el pasado 05 de agosto del 2024 se otorgó el licenciamiento al Instituto de Educación Superior Privado “Eugenio Paccelly” de cuatro programas de estudio y un local por el periodo de 6 años renovables. Lograron el licenciamiento de las carreras de enfermería técnica, farmacia técnica, contabilidad y gestión administrativa.

Eso sí, en la resolución se lee que ya no pueden convocar a procesos de admisión de las carreras de guía oficial de turismo, técnica en prótesis dental y secretariado ejecutivo; además deben asegurar la continuidad de los estudios y los derechos de los estudiantes y egresados.

Ese mismo día salió la Resolución Ministerial n°402-2024-Minedu que otorga el licenciamiento al Instituto de Educación Superior Privado “San Pedro” de dos programas de estudios y un local. Se trata de gastronomía y contabilidad. También disponen el cese de actividades de las carreras de industrias alimentarias, computación e información, secretariado ejecutivo y construcción civil.

Finalmente, mediante la Resolución Ministerial n°460-2024, Minedu otorga el licenciamiento como Instituto de Educación Superior Privado “Santa Lucía” de tres programas de estudios. Se trata de las carreras de asistencia administrativa, enfermería técnica y farmacia técnica. Pero ordena el cese para computación e informática. “Es un logro importante, e implica el cumplimiento de estándares de calidad, en proceso de gestión institucional, gestión académica, infraestructura, entre otros”, manifestó el directivo Juan Valdez. Agregó que dan clases a un promedio de 300 estudiantes y 45 docentes. “Tenemos más estudiantes en las carreras de ciencias de la salud; ahora hay demanda laboral para estos profesionales”, dijo. Sobre la carrera de computación e informática, que no fue licenciado, aseguró que le ha pasado a varios institutos. “Estamos trabajando para que el 2025 consiga su licenciamiento. Eso sí, los jóvenes que ya estudian no se van a ver perjudicados; ellos culminarán la carrera (estamos en plazo), pero eso sí, no podemos convocar a procesos de admisión de esta carrera”, sostuvo.

Situación

El especialista de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Carlos Monge, precisó que a la fecha hay siete institutos con licenciamiento en la región Junín. “En los tecnológicos tenemos al Continental, Investigación, Ciencia y Tecnología, Interamericano, San Pedro, Eugenio Paccelly, Santa Lucía. Y en el pedagógico está el Teodoro Peñaloza”, manifestó. Añadió que los institutos públicos fijaron la meta de conseguir el licenciamiento el 2028. “Entre un 80 % a 90 % de institutos cumplen el cronograma respectivo de licenciamiento. Como DREJ estamos orientándolos en el proceso, pero la principal dificultad es la infraestructura; por ello estamos impulsando la reforma e instrumentos de gestión para que obtengan presupuestos”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO: