Once ambulancia fueron halladas ayer, en un almacén del Gobierno Regional de Junín en Huayucachi, tras una inspección realizada por auditores de la Contraloría General de la República, otras dos estaban en otro almacén del jirón Ica y la avenida Huancavelica.

En el almacén de Huayucachi, los vehículos ingresaron y salieron con orden verbal, ya que no hallaron documentos de internamiento, los vigilantes están que buscan los cuadernos de ingreso y salida y al parecer no hay registros.

Guardadas

La gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Lisette Ruiz Rivera manifestó que las ambulancias están en los almacenes desde el 14 de febrero y son parte del proceso de adquisición de obras por impuestos por un monto de 10 millones 848 mil 990.32 soles, que ejecuta una financiera.

Acotó, que ya culminó el proceso de adquisición y la empresa financista está gestionando la documentación de las placas, el Soat durante 40 días que empezó el 18 de junio ante la Sunarp y la empresa asignará al Gobierno Regional los vehículos. Se espera que el proceso culmine en julio.

Luego de la evaluación técnica y operativa, el Comité de Recepción confirmó que las ambulancias cumplen con los requisitos necesarios.

De las 13 ambulancias, 4 son para el hospital Carrión, 2 para el hospital Domingo Olavegoya, 4 para el hospital de apoyo de Junín, 2 para el hospital Félix Maryorca Soto y 1 para el hospital Manuel Higa Arakaki. Otra más será para el Iren y una más para el centro de salud de San Jerónimo.

Unidad malograda

Mientras, las ambulancias están guardadas en almacenes, el centro de salud de Chongos Alto en Huancayo está malograda. El 11 de junio, Ana Espinoza de dicho establecimiento de salud, envió un informe al director de la Red de Salud de Chupaca, Elvis Yancán Ricaldi. Allí refiere al estado actual de la ambulancia de placa EUC-725 marca Volkswagen del centro de salud de Chongos Alto.

“A las 18 horas del 3 de junio, el personal de salud luego de supervisar y monitorear trabajos en la Ipress Los Ángeles, se desplazaban de retorno al establecimiento de salud de Chongos Alto, cuando a la altura de Andabamba, jurisdicción de Chacapampa cerca al anexo de Huacán, la ambulancia se apaga y deja de funcionar el motor. Entonces el piloto del vehículo, menciona que deben esperar a ver si es la batería ya que se apagó todas las luces y la batería de baúl estaba consumiendo la batería de la parte delantera”, menciona.

Luego de varias horas buscaron auxilio mecánico pero se hacía tarde y tuvieron que estacionar el vehículo y esperar hasta el día siguiente. El 4 de junio, el mecánico dio como diagnóstico el recalentamiento de la faja y desgastamiento de la misma. Además de estar quemada la bomba electrónica, no dejaba circular el agua por lo que se buscó el apoyo de las autoridades para la compra de la faja, batería y bomba de agua y dar solución para mantener operativa la ambulancia.

El 5 de junio, se sube con equipo de apoyo, arranca la ambulancia, se logra encender pero de inmediato se apaga con pérdida de fuerza. Al no poder repararla y no contar con recursos deciden dejarla, como estaba. Además piden a la responsable de Seguros Públicos les puedan dar una movilidad para las emergencias que se presentan en Chongos Alto.

Cómo este, son varios los centros de salud que urgen de estas unidades.