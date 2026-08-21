Una reunión acaba en crimen tras una riña. Christian David Balbín Espinoza (35), fue atacado por un joven de unos 25 años que lo golpeó en la cabeza con un ladrillo.

La agresión se produjo en la cuadra 3 del jirón 28 de Octubre, en La Lora, El Tambo. Según las investigaciones, la tarde del martes Christian fue a visitar a a su pareja, la venezolana Yelimar Caripa Bastidas. Se puso a beber licor con el venezolano Sebastián Diego Poma (20) y un amigo de su enamorada Yelimar.

En medio de la amena celebración hubo una discusión y el joven de 25 años, cogió un ladrillo para golpear al mototaxista que se desplomó. Los extranjeros lo evacuaron al hospital Carrión donde informaron que tenía un traumatismo encéfalo craneano grave y falleció poco después.

INVESTIGAN

De acuerdo a los testigos el sospechoso de tez trigueña tendría entre 25 a 28 años; al momento de la agresión llevaba puesta una polera beige y un pantalón jean azul.

Agentes de la Divincri de Huancayo al realizar la inspección técnica policial encontraron manchas de sangre. Los deudos retiraron el cadáver de la morgue de Hualhuas, para llevarlo al distrito de San Juan de Lurigancho en Lima donde será sepultado. La Policía busca identificar y ubicar al agresor. Asimismo, se conoció que la víctima tenía antecedentes policiales y un ingreso al penal.