Un presunto integrante de la red criminal internacional denominada “Círculo Prohibido” fue detenido la madrugada del pasado miércoles 19 en Jauja, como parte de un megaoperativo ejecutado de manera simultánea en distintas regiones del país.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la cuadra 4 del jirón San Martín, en Jauja, hasta donde llegaron agentes de la Policía Nacional, Interpol y representantes del Ministerio Público. Tras el descerraje de la puerta, los efectivos detuvieron a Herlis Sánchez (31), quien contaba con una orden judicial de detención preliminar.

Durante el registro del inmueble, las autoridades incautaron diversos dispositivos y materiales, entre ellos USB, discos y una computadora, que contendrían información relevante para la investigación y serán sometidos a las pericias correspondientes.

Operativo en siete regiones

La operación fue ejecutada por la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP, mediante la División de Investigación de Delitos contra la Pornografía Infantil, en coordinación con el Ministerio Público y en el marco de la cooperación internacional “Escudo Infantil”, dirigida por Interpol.

En total, fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas a la organización, mediante intervenciones realizadas en distintos puntos del país. Las acciones se desarrollaron en Lima, Apurímac, Puno, Piura, La Libertad, San Martín y Junín.

Los intervenidos son investigados por su presunta participación en delitos relacionados con la explotación sexual y pornografía infantil, luego de que las autoridades identificaran sus posibles vínculos con la red.

Investigación se inició en Argentina

Según la investigación, el caso tendría conexiones internacionales. Las pesquisas comenzaron a partir de una operación realizada en Buenos Aires, Argentina, donde fue detenido un ciudadano argentino que integraba un grupo de WhatsApp de 715 miembros, entre ellos 66 ciudadanos peruanos, utilizado presuntamente para intercambiar material de abuso sexual contra menores de edad.

A partir del análisis de información e inteligencia digital, la Policía logró identificar a nueve ciudadanos peruanos que estarían vinculados con esta red y obtuvo las respectivas órdenes judiciales para su ubicación y detención. Los nueve detenidos permanecerán bajo custodia mientras continúan las investigaciones y diligencias correspondientes.