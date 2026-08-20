Dos ciudadanos extranjeros fueron sentenciados a penas de prisión por el delito de extorsión, luego de ser hallados responsables de amenazar y exigir dinero a un trabajador que se desplazaba en motocicleta por Huancayo.

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, a cargo de la fiscal provincial Gina Quispe Solano, presentó durante el juicio los elementos probatorios que permitieron obtener la condena contra José Barrientos (25) y David Jiménez (19).

Barrientos recibió una pena de 14 años y siete meses de prisión, mientras que Jiménez fue condenado a 9 años, 8 meses y 20 días. Ambos cumplirán sus condenas en el establecimiento penitenciario de Huamancaca, en la provincia de Chupaca.

Amenazaron a motociclista

Los hechos ocurrieron la mañana del 4 de noviembre de 2025, cuando ambos condenados, desplazándose en dos motocicletas, interceptaron al agraviado en el distrito de San Agustín, mientras conducía su moto lineal.

Según la investigación fiscal, Barrientos le manifestó que su vehículo no se encontraba “alineado” y le exigió el pago de S/ 200, además de imponerle un supuesto pago semanal de S/ 500 todos los lunes. De no cumplir, habría amenazado con quitarle la vida.

Por su parte, Jiménez habría fotografiado la placa de la motocicleta y arrebatado el celular del agraviado. En el equipo registró un número de Telegram al que la víctima debía comunicarse para efectuar los pagos exigidos.

Posteriormente, uno de los implicados habría contactado mediante WhatsApp a un familiar del motociclista y se identificó como integrante de “Hampas del Gallego”, reiterando la exigencia económica.

La intervención policial se produjo poco después, luego de que los sujetos se retiraran del lugar al advertir la presencia de un patrullero y se recibiera la denuncia correspondiente.

Además de las penas de cárcel, ambos deberán pagar una reparación civil solidaria a favor de la víctima. Una vez que cumplan sus condenas, serán expulsados del territorio peruano y tendrán prohibido regresar al país de manera definitiva.