La macroregión central del país se quedó sin presupuesto para el inicio de obra de la Nueva Carretera Central (NCC), ya que, la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde se encuentran los parlamentarios de Junín, Waldemar Cerrón Rojas e Ilich López, aprobaron el Crédito Suplementario (CS) de casi 10 mil millones de soles sin considerar los 200 millones que estaba previsto para esta importante infraestructura.

Se queda sin presupuesto

La noche del último martes se aprobó, con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del Crédito Suplementario por cerca de 10 mil millones de soles, donde se eliminó totalmente el presupuesto destinado para la Nueva Carretera Central. Pese a que el presidente José María Balcázar, aseguró que se contaba con este recurso y se otorgaría a través del CS.

Recordemos que el pasado 18 y 19 de febrero de este año, el presidente José Balcázar se comprometió públicamente asignar S/ 400 millones adicionales a los S/ 194 millones contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, este anuncio fue ratificado el 19 de marzo por el ministro de Transportes, Aldo Prieto, durante su interpelación en el Congreso, por la anulación del contrato con la empresa francesa EGIS, para la asistencia técnica en este proyecto. Esto se dio luego de un paro que realizó la sociedad civil de la macroregión centro en su conjunto.

El 12 de junio, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley 14799, de Crédito Suplementario, donde solo se contempló S/ 200 millones para la Nueva Carretera Central, frente a ello, el congresista Edgard Reymundo exigió en la Comisión de Presupuesto, en el Pleno del Congreso y en la Comisión Permanente que se cumpla la promesa hecha por el gobierno central para el inicio de esta importante vía.

Llegamos a la noche del 14 de julio donde se presentó un nuevo texto sustitutorio a la Comisión Permanente donde se retiró la totalidad del presupuesto para la Nueva Carretera Central, con la que se tenía previsto el inicio de la construcción del componente del túnel Pariachi.

El coordinador de financiamiento de la Nueva Carretera Central (NCC), Jesús Capcha, mostró su rechazo a esta exclusión, no obstante, aseguró que como Comisión Multisectorial, enviarán una carta a la presidenta electa Keiko Fujimori, que destine los 400 millones de soles necesario del Fondo de Reserva de Contingencia.

“Como no hay esos fondos, no se va a dar inicio a la construcción de la Nueva Carretera Central, recién desde el 2027 para adelante ya se aprobó una ley y se trabajará. Entonces, para este 2026 hay una salida que es el Fondo de Contingencia que tiene el Ejecutivo y es de 10 mil millones y lo utiliza solo para eventos extraordinarios o urgentes. Lo que va a tocar es que vamos a hacer una carta a la presidenta electa exigiendo para que anuncie usar este fondo y cubrir la necesidad de los 400 millones para dar inicio al túnel Paricahi este año”, refirió el Jesús Capcha.

Lo que pide el coordinador de financiamiento de la NCC, es la aplicación del artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, y solo estaría en manos de la mandataria nacional emitir un Decreto Supremo que transfiera 400 millones de soles provenientes de la Reserva de Contingencia.

“El proyecto total asciende a 30 mil millones de soles y su financiamiento será durante 6 años, se aprobó a través de la Ley N.° 32696, pero esto corre desde el 2027, de no contar con el presupuesto para este 2026, demoraría un año más y generaría más incertidumbre”, acotó el dirigente.

Bomba de tiempo

Por su parte, el congresista Edgard Reymundo advirtió que esta decisión constituye una traición a la macroregión centro y a más de 10 millones de peruanos que esperaban el inicio de esta importante megaobra.

Asimismo, señaló que esta es una bomba de tiempo para el nuevo gobierno y no descartó que la sociedad civil vuelva a manifestarse con paralizaciones y protestas por esta postergación presupuestal, que podría obedecer a intereses económicos que se opusieron desde un inicio al trazo aprobado para la Nueva Carretera Central.

El único presupuesto con el que cuenta la obra de la NCC, son cerca de 194 millones de soles, que sirvió para realizar el saneamiento y ampliación de vías en varios tramos; sin embargo, este monto no es suficiente para dar inicio a la obra.

“Esos 190 millones es el presupuesto ordinario de este año y todavía faltaba los 400 millones de soles que son adicionales y se daba a través del Crédito Suplementario, luego bajó a 200 millones y ayer finalmente se dejó en cero”, concluyó.

Para el año 2027, también se pedirá el endeudamiento a través de bonos soberanos para garantizar la continuidad de presupuesto