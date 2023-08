Tras conseguir la medalla de plata en la competencia de 35 kilómetros de marcha femenina en el Mundial de Budapest, Kimberly García se dio un tiempo para dialogar con la prensa y compartir sus pensamientos sobre su carrera y como ha repercutido en el público más pequeño.

“Desde que me hice mas conocida con los resultados del año pasado me asombra que muchas niñas se me acerquen y me digan “quiero ser como tú” (...) a mi me enorgullece y me motiva más ser un referente para ellas”, indicó. A sus pequeñas seguidoras les recomendó trabajar duro y con mucha disciplina, “Sean perseverantes en lo que quieren ser, así es como van a alcanzar sus sueños. Que nunca se den por vencidas a pesar que muchas personas les van a decir que no pueden, lo importante es creer en si mismos”, agregó.

El apoyo llega de la familia

La marchista wanka, indicó que a diferencia del año pasado, este año hubo más apoyo de la Federación Peruana de Atletismo, en la logística en algunos viajes, sin embargo, dijo que: “falta muchísimo más, no es el apoyo que se debería dar al alto rendimiento, pero, por lo menos hay un avance”.

MIRA ESTO TAMBIÉN: El huancaíno Marco Huamán fue convocado por la selección peruana para las eliminatorias 2026

Reconoció que sin el apoyo del Estado es difícil hacer un buen papel en las competencias en el extranjero. “Hay que apostar más por los deportistas, no cuando han conseguido cosas, sino acompañarlo desde sus inicios, ser parte del proceso”, pidió.

Todo lo contrario al referirse a su familia, para quienes solo tuvo palabras de agradecimiento.

“El apoyo de mi familia ha sido muy importante en mi carrera deportiva siempre han confiado en mi, a pesar de que en algunas competencias era un desastre (risas) ellos siempre han estado ahí diciéndome que si puedo. A veces sola me costaba levantarme y ellos me han dado la fuerza para poder continuar”, mencionó.