El alcalde de Santa Rosa de Ocopa, José Castillo Cárdenas, remarcó que la situación de la carretera nacional PE24A es deplorable. “La carretera que une Concepción y Satipo, y que está a cargo de Provías, está abandonada desde hace años. Desde el 2023 estamos exigiendo mantenimiento, y hace tres meses nos contestó Provías informando que realizará un mantenimiento periódico en el primer trimestre del 2025 y que están terminando los términos de referencia”, precisó.

Consecuencias

El nivel de intervención podría ser rutinario, periódico, rehabilitación y mejoramiento, pero las dos primeras son actividades, no son proyectos de inversión por lo que no necesitan perfil ni expediente técnico. “Ni la provincia ni la región, sobre todo la provincia (Concepción), no lideran este pedido. El estado deplorable de la carretera perjudica a los distritos de Concepción. Incluso el convento de Santa Rosa de Ocopa cumple 300 años y la carretera es pésima; esta carretera está destrozada, está ahuyentando el turismo. Durante las noches, las personas tienen que subir caminando desde el cruce y ponen en riesgo su integridad física, el pasaje es más caro, hay un perjuicio económico”, sostuvo.

Por lo que, Castillo Cárdenas, adelantó que se reunirá con la presidenta de la Comisión de Transportes del Congreso el 05 de febrero. “Le mostraré fotos y videos de la situación de la carretera, y solicitaré una audiencia descentralizada en el distrito porque hay dejadez de las principales autoridades”, refirió.

Pedido

El alcalde precisó que en el 2024 el gobierno regional se comprometió a realizar el estudio de pre inversión de la carretera Concepción-Comas-Satipo. “Está en proceso de selección, y exigimos que aceleren con ello”, puntualizó.

