Durante años, la Carretera Central ha sido sinónimo de congestión, accidentes, demoras interminables y pérdidas económicas que afectan directamente a transportistas, agricultores, comerciantes y familias del centro del país. Viajar hacia Lima o regresar a Junín se convirtió en una prueba de resistencia más que en un trayecto seguro y eficiente.

Promulgación de la ley

Esa realidad empieza a cambiar con la promulgación de la Ley N.° 32696, a través de ella la Nueva Carretera Central (NCC) queda protegida bajo un marco legal que garantiza su ejecución sostenida y progresiva, consolidándola como una prioridad nacional. La norma declara la obra de necesidad pública y de preferente interés nacional, debido a su importancia estratégica para la integración territorial y el desarrollo económico del Perú.

Además, la ley asegura que el proyecto permanezca dentro de la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, evitando que pueda ser retirado de la cartera priorizada, salvo por razones técnicas y fiscales debidamente sustentadas. Asimismo, mantiene la titularidad pública del proyecto, garantizando que la NCC continúe siendo una obra del Estado.

La norma también permite diversas modalidades de ejecución, como obra pública tradicional, contratos Gobierno a Gobierno (G2G) y otros mecanismos. A ello se suma el fortalecimiento del financiamiento mediante recursos del presupuesto público, operaciones de endeudamiento y otras fuentes.

De igual forma, se incorporan mecanismos financieros complementarios como fideicomisos, fondos de inclusión vial e ingresos provenientes de peajes, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica del megaproyecto a largo plazo. Además se crea la Comisión Multisectorial de Coordinación y Seguimiento del Proyecto.

Unidad de autoridades

Este resultado es producto de un proceso de articulación entre el Gobierno Regional de Junín, la Comisión Multisectorial, la Cámara de Comercio de Huancayo, los colegios profesionales, las comisiones de Transportes y de Economía del Congreso, los cinco congresistas de Junín, el pleno, la sociedad civil organizada y el Presidente de la República José María Balcazar. El gobernador, Zósimo Cárdenas Muje, quien lideró este trabajo destacó que este logro es fruto de la unidad y de luchas constantes.

“Hoy podemos decir que la unidad ha dado resultados. Esta ley representa una victoria para el desarrollo de la Macro Región Centro y del Perú, porque garantiza que la Nueva Carretera Central continúe siendo una prioridad nacional hasta hacerse realidad”, sostuvo.

Remarcó que este avance fortalece el proceso de descentralización.

“Esta decisión demuestra que, cuando existe voluntad política y se trabaja de manera articulada entre los distintos niveles de gobierno, es posible convertir las demandas históricas de la ciudadanía en políticas públicas concretas que impulsan el desarrollo, generan oportunidades y reducen las brechas que aún persisten”, afirmó.

Los beneficios

Cárdenas reiteró que la NCC no solo reducirá tiempos de viaje, accidentes y costos logísticos, sino que también fortalecerá el comercio exterior, dinamizará las inversiones y mejorará la calidad de vida de millones de ciudadanos de Junín, Lima, Pasco, Huánuco, Huancavelica y toda la Macro Región Centro. Señaló además que seguirá impulsando este megaproyecto.

La futura autopista permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje: el tramo Lima–La Oroya pasará de aproximadamente seis horas a dos, mientras que Lima–Huancayo se reducirá de casi doce horas a alrededor de cuatro horas y media. El impacto económico será igualmente significativo. Permitirá Mejorar la competitividad del café, cacao, cítricos, jengibre y la producción agroindustrial de la selva central, además de dinamizar la minería, el comercio y el turismo.