La noche de ayer, la Policía de la Comisaría de La Oroya logró desbloquear la carretera central que estuvo cerrada con piedras y palos por comerciantes que se unieron al paro nacional en protesta contra la criminalidad, el sicariato y la extorsión en el país. Sin embargo la mañana de hoy nuevamente volvió a cerrarse esta vez por trabajadores de construcción civil.

Desde tempranas horas, los trabajadores se apostaron en la carretera, pero con un pliego de reclamos diferente. Ellos exigen que se les pague los haberes que se les debe por su trabajo en la construcción de la infraestructura José Carlos Mariategui.

“Nos dicen que el Estado no paga al gobierno regional que a su vez no paga a la empresa. Eso no debe darse, la empresa debe tener un presupuesto para cumplir con los pagos”, señalaron. Esta no es la primera vez que este grupo paraliza y amenazan con hacerlo de manera indefinida. Las unidades vehiculares no pasan por esta zona.