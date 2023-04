El alcalde de El Tambo, Julio César Llallico Colca, lo sabe. Su gestión tiene retraso en la ejecución de presupuesto. A penas han gastado el 2% del dinero que dispone la comuna para obras. El gerente de área, Samuel Robles, señaló que no es un buen momento. En una entrevista para este medio donde pidió no ser grabado dijo que el cambio de gestión y de funcionarios afectó el desarrollo normal del gobierno municipal. Sin embargo, para fines de abril, indicó, se deberá ejecutar el 24% del presupuesto si no quieren perder los incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Llueven críticas

La visión del funcionario contrasta con el panorama que tienen los regidores tambinos. “El Tambo está apestando. Los residuos sólidos están en la calle, dese nomás una vuelta por la Ciudad Universitaria”, señaló el teniente alcalde Iván Medina Esquivel. Este es un problema que los últimos días dio que hablar. Los camiones compactadores no recogen la basura. Para la concejal Jenny Andrés no es un problema de ahora: “Realmente las gestiones anteriores nos han dejado un municipio precario, lo que se está tratando de levantar son estas áreas, sobre todo en el tema de servicios públicos. No hay compactadoras, de las 11 solo 4 están operativas”, sostuvo.

Una grave causa que explica el mal manejo tanto de los servicios como de los recursos es la inestabilidad de los funcionarios. “Hay un desgobierno, se ha tenido 5 gerentes municipales hasta hora. Hemos pedido información, pero al haber tantos cambios no podían darnos los documentos”, explicó la concejal Alejandra Espejo.

Punto de vista

El regidor José Luis García también tiene una lectura similar de esta crisis: “Cuando se designa al gerente municipal y al mes lo sacan y viene su reemplazo y lo sacan a los 4 días, ello conlleva a la paralización de las gestiones iniciadas. Ese caos es responsabilidad estricta del ejecutivo, por no hacer los filtros necesarios y, segundo, es que los dejes trabajar, porque si vienen un asesor X y lo indispones, conlleva a las renuncias sucesivas”.

Le dan su respaldo

Este panorama apocalíptico que algunos regidores describen en El Tambo, para la regidora Andrés no es del todo real. “El alcalde ha hecho la apertura de tres proyectos, en Tahuantinsuyo, José Olaya, Saños Chico. No se podría llamar ineficiencia (a esta gestión), sino un poco de falta de orden. En los primeros meses van a pasar estas cosas. Más cuando hemos recibido un municipio precario”, sostuvo.

Si bien el gerente de Presupuesto reconoció el retraso de la comuna y señaló que empujarán el “coche” para llegar a fines de abril con una buena cifra, la situación descrita por la mayoría de concejales es un punto de vista preocupante de lo que viene ocurriendo en El Tambo.