Correo no es un diario. Es el grupo de vecinas que se encuentran en el barrio, el comerciante que te vende el pollo, el aviso de corte de agua, el pronóstico de las heladas, el maestro que orienta la tarea, el médico escribe tu receta, la emergencia que viene en tu ayuda, el tour que acompaña tus vacaciones, el cruciletras que te relaja, el horóscopo que promete, la alerta que te frena. Correo es un símbolo, la divisa de un escudo que aún no existe.

Registro natal

Año de nacimiento: 1963. Lugar: cuarta cuadra del jirón Loreto. Signo: Sagitario. Padres: Más de dos. Características. tabloide, rojo, entretenido. Condición: servidor eterno del pueblo. Estado civil: comprometido con la información. Si Correo hubiera tenido una partida de nacimiento, estos serían sus datos. Detalles más, detalles menos. Nació la madrugada de un 23 de noviembre y no hubo nacimiento más esperado. “ Correo surge para acompañar y alentar a la zona del centro en la apasionante peripecia de su crecimiento. Surge Correo para narrar los sueños de sus pioneros. Las esperanzas de los comuneros. Las ambiciones de sus políticos. La melancolía de sus mineros”, fueron las primeras palabras de la editorial de esa primera edición. Recordarlo no es un ejercicio manido, hay una belleza en la nostalgia que nos deja tocar la felicidad: el aire de esos días, quizá, el olor de la tinta, el linotipo que se usó, las Olympus que hicieron falta. Ya decía Borges que estamos hechos de olvido.

Nuestro crecimiento

El año 1962, en la cuarta cuadra del jirón Loreto, Correo comenzó su historia. El local era alquilado y propiedad de un reconocido huancaíno, Manuel Alonso. Siete años después, en el año 1969, el diario del sello rojo al fin tendría un local propio ubicado en el Jr. Cusco N°337, en el corazón de Huancayo.

Ese fue el espacio por décadas de Correo Huancayo, es un local histórico donde se redactaban las primicias de los periodistas, aquellos que se amanecían en comisiones que se registraban de madrugada. Fue la segunda casa de periodistas que pasaban horas y horas entre sus paredes, con la tinta y el papel.

Sin embargo, los cambios y necesidad de renovación hicieron que este local, en el año 2014, sea vendido. Así que por un breve tiempo Correo Huancayo volvió a un local alquilado ubicado en el Jr. Lima hasta el año 2019. El corazón del sello rojo siempre ha sido su gente, sin restar importancia a los locales que lo acobijaba por temporadas. Desde julio del año 2019, el diario Correo Huancayo se ha instalado en su local propio del Jirón Miguel Grau en el distrito de El Tambo. Espacio que pertenece al Grupo El Comercio.

El diario Correo Huancayo también busca, además de informar, ser un aliado de la formación de valores y el conocimiento en educación. A través de los años, se publicaba suplementos. Teníamos el suplemento cultural “Solo 4″ dedicado a difundir la cultura y la literatura, también “Mochila Escolar” considerado como “un vocero de escolares y docentes de la región que cumple un rol pedagógico innegable”, “Revista Quince” hacía destapes e investigación periodística, “Destinos”, un suplemento para promover el turismo y “Motores”, entre otros.

Resistimos, pero no solos

En su cumpleaños 59, Correo ha sobrevivido al Covid-19. No fue fácil. Llegó a cuidados intensivos, pero tuvo la atención de miles. Quiero decir, que han sido sus lectores los que lo han sostenido en todo este tiempo de peste y crisis, y mucho antes, así que, si usted no dejó de comprar su “diario del sello rojo” en pleno confinamiento, la vida de estos papeles también le pertenecen. Es obvio que esa fidelidad no es gratuita. Hay dos formas que Correo emplea para dialogar con sus lectores. Una es la que el periodista y político Eugenio Scalfari subraya desde el pleonasmo: “Periodista es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente”. Y la otra, un mantra del fallecido editor del Washington Post, Ben Bradlee: “El fundamento del periodismo es buscar la verdad y contarla”. Sobre esos lomos cabalga Correo. Desde la cercanía con su público y la rigurosidad de su información.

En 2013, la marca dio un giro. Fue comprada por el Grupo El Comercio con el objetivo que crecer y brindar una información más orgánica y diferenciada. Y esa ha sido su marcha todo este tiempo. Quizá suene a vanidad, pero todo este tiempo Correo se ha mantenido como el medio escrito líder de toda la región centro.